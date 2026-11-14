Botoșani. În puterea nopții, un tânăr de 20 de ani a intrat cu autoturismul într-un cap de pod
ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Botoșani

Botoșani. În puterea nopții, un tânăr de 20 de ani a intrat cu autoturismul într-un cap de pod

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Un botoșănean în vârstă de 20 ani a fost protagonistul unui incident nedorit, care s-a petrecut pe un drum din localitatea Manoleasa în noaptea de 13 spre 14 noiembrie 2026. La un moment dat, mașina acestuia a părăsit carosabilul și s-a izbit de un cap de pod. La solicitarea pentru acordarea primului ajutor au răspuns pompierii de la Detașamentul Săveni al Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cadre sanitare de la Ambulanța Botoșani, ulterior cazul fiind preluat de polițiști, pentru a se stabili condițiile în care s-a petrecut accidentul.

Botoșani. În puterea nopții, un tânăr de 20 de ani a intrat cu autoturismul într-un cap de pod

Salvatorii au constatat că nu erau persoane încarcerate. Un tânăr de 20 de ani, care a condus mașina, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la spital pentru continuarea investigațiilor”, a transmis ISU Botoșani. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Pentru a preveni astfel de evenimente, cadrele ISU recomandă șoferilor să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Dan Sofronia

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Haos în aeroporturile din SUA: toate avioanele au fost ținute la sol peste patru ore, iar mii de zboruri au fost anulate
Haos în aeroporturile din SUA: toate avioanele au fost ținute la sol peste patru ore, iar mii de zboruri au fost anulate

Ultima ora