Botoșani. În puterea nopții, un tânăr de 20 de ani a intrat cu autoturismul într-un cap de pod

Un botoșănean în vârstă de 20 ani a fost protagonistul unui incident nedorit, care s-a petrecut pe un drum din localitatea Manoleasa în noaptea de 13 spre 14 noiembrie 2026. La un moment dat, mașina acestuia a părăsit carosabilul și s-a izbit de un cap de pod. La solicitarea pentru acordarea primului ajutor au răspuns pompierii de la Detașamentul Săveni al Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cadre sanitare de la Ambulanța Botoșani, ulterior cazul fiind preluat de polițiști, pentru a se stabili condițiile în care s-a petrecut accidentul.

„Salvatorii au constatat că nu erau persoane încarcerate. Un tânăr de 20 de ani, care a condus mașina, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la spital pentru continuarea investigațiilor”, a transmis ISU Botoșani. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Pentru a preveni astfel de evenimente, cadrele ISU recomandă șoferilor să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Dan Sofronia