Botoșani Hectare de incendii de miriște – ore de muncă pentru pompieri!

În fiecare primăvară pompierii militari se confruntă cu aceeași problemă: oamenii dau foc miriștii, buruienilor și rădăcinilor de cereale în câmp, o modalitate arhaică și ineficientă de a curăța terenurile. În cursul zilei de miercuri, 25 martie, pompierii militari din Botoșani au intervenit pentru stingerea a patru incendii de vegetație uscată și stuf, produse pe raza județului.

“În localitatea Bâznoasa, comuna Lunca, flăcările au cuprins vegetația uscată de pe o suprafață de aproximativ un hectar. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lunca, cu o șenilată și o autospecială de stingere. Aceștia au intervenit prompt, reușind să împiedice extinderea flăcărilor la o casă. În localitatea Trușești, flăcările au afectat vegetația uscată și stuful de pe o suprafață de aproximativ cinci hectare. Incendiul a fost stins de pompierii militari de la Garda de Intervenție Trușești, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Trușești. În municipiul Botoșani, pe strada Pod de Piatră, flăcările au cuprins vegetația uscată, existând pericolul să se extindă. Pompierii militari de la Detașamentul Botoșani au intervenit prompt și au lichidat incendiul. În orașul Darabani, stuful de pe aproximativ 0,5 hectare a fost cuprins de flăcări. Pentru stingerea incendiului au acționat pompierii militari de la Punctul de Lucru Darabani”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani. Cauza probabilă de producere a acestor incendii a fost utilizarea focului deschis în spații deschise.

Arderea miriștilor, a stufului și a vegetației uscate este strict interzisă în România, constituind contravenție și infracțiune. Amenzile sunt drastice, ajungând până la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice pot atinge chiar 100.000 lei. De asemenea, fermierii riscă pierderea subvențiilor APIA și dosare penale în cazul unor incendii scăpate de sub control, care pot pune în pericol vieți omenești și bunuri.

“Pe lângă faptul că este ilegală, această practică este extrem de periculoasă și poate pune în pericol locuințe, păduri, terenuri agricole și chiar vieți omenești. În condiții de vânt, focul se poate extinde rapid și poate ajunge în apropierea locuințelor sau a zonelor împădurite. De asemenea, fumul dens poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice, crescând riscul producerii accidentelor rutiere. Protejarea mediului și a comunității depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Evitați orice acțiune care ar putea provoca incendii de vegetație”, a conchis purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Dacă observați izbucnirea unui astfel de incendiu, apelați de urgență numărul 112 și transmiteți cât mai clar informațiile despre locul în care se manifestă incendiul.

Angela Croitoru