Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

de Croitoru Angela

Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcăneleUn control la un punct de lucru al unei societăți din județul Botoșani, a descoperit că jocurile de tip sloturi erau exploatate ilegal. Prejudiciul stabilit în baza primelor probe se situează la nivelul de 3,5 milioane de lei. Acțiunea a fost desfășurată de Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice  (SICE) Botoșani, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS)

Este vorba despre două aparate cunoscute în limbaj popular drept „păcănele” neînregistrate legal, administratorul societății neavând licență sau autorizație de exploatare.

„În cadrul activităților, în incinta locației au fost identificate două aparate tip slot machine pentru care operatorul economic nu deținea licență sau autorizație de exploatare. În momentul efectuării verificărilor, aparatele erau utilizate de două persoane.

Totodată,polițiștii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă, respectiv documente, registre de evidență și cele două aparate de joc.

În cauză, au fost demarate cercetări sub supravegherea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunii de „desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc”.

Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat este de aproximativ 3.500.000 lei, reprezentând taxele aferente exploatării mijloacelor de joc de tip slot machine”, precizează inspector principal Delia Neniscu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Pe lângă dosarul penal pentru aparate, operatorului economic i-a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 lei, pentru nerespectarea obligației de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Croitoru Angela
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
