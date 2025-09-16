Botoșani: furt cu tupeu – a luat o mașină de 20.000 de euro parcată în curtea proprietarului și a folosit bolidul pentru a rupe poarta

Un bărbat de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de furt și distrugere. Acesta a furat un autoturism de 20.000 de euro care era parcat în curtea proprietarului, cu cheile în interior. Pentru că poarta era cu închidere automată, a forțat sistemul cu mașina sustrasă. S-a întâmplat pe 14 septembrie când acuzatul, de loc din Galați, a sărit gardul și a intrat în curtea unui bărbat de 72 de ani, din municipiul Botoșani. Acolo a găsit mașina, cu cheile în interior și a decis să plece la plimbare.

„Ulterior, pentru a putea ieși din curte, ar fi rupt mecanismul electric de închidere a porților, trecând cu autoturismul prin acestea. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de investigații criminale, la data de 15 septembrie a.c., autoturismul respectiv a fost depistat abandonat, în județul Vaslui. Autoturismul în valoare de aproximativ 20.000 de euro a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. Aceasta prezenta câteva avarii la partea din față”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cel bănuit de comiterea faptei a fost identificat unde a fost găsită și mașina, la Vaslui. A fost condus la sediul poliției iar după audieri a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, urmând ca acuzatul să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

