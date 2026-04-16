Botoșani. Fraudă cu fonduri nerambursabile pentru angajarea șomerilor

Procurorii DNA au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a unei persoane fizice și una juridică pentru acuze de fraudă cu fonduri europene. Pentru Asociația Structurală de Economie Socială Bio Nord Distribution Botoșani și reprezentantul legal, sunt acuze de comitere a infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

„În perioada 20 martie 2020 – 08 septembrie 2021, în calitate de reprezentant legal (președinte) al Asociației Structura de Economie Socială Bio Nord Distribution Botoșani, inculpatul B.L.M., cu intenție, ar fi întocmit și ar fi depus la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani (A.J.O.F.M.), trei declarații pe propria răspundere, falsificate prin atestarea necorespunzătoare a adevărului unor date referitoare la întrunirea condițiilor legale pentru acordarea unor facilități financiare, în baza cărora s-au încheiat trei convenții prin care i s-au acordat Asociației, pe nedrept, subvenții prevăzute de art. 85 din Legea nr. 76/2002, pentru un număr de șapte angajați, cauzând un prejudiciu material în dauna A.J.O.F.M. Botoșani în cuantum total de 183.670,59 lei”, conform DNA.

Anchetatorii spun că reprezentantul asociației ar fi acționat în așa fel încât cei șapte angajați să fie preluați și angajați la un cămin de îngrijire a persoanelor vârstnice, administrat de Asociație, deși cunoștea faptul că aceleași persoane lucraseră anterior la unitățile surorii sale, condiție care descalifica Asociația de la obținerea subvențiilor.

Prejudiciul calculat în dosar reprezintă contravaloarea subvențiilor acordate în mod necuvenit din fonduri provenite din bugetul asigurărilor de șomaj și din Fondul Social European – programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, referitor la stimularea mobilității și subvenționare locuri de muncă pentru șomeri și inactivi. „În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului B.L.M”, mai arată sursa citată. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Botoșani, iar procurorii anticorupție au solicitat instanței menținerea măsurilor asiguratorii.