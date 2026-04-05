ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Botoșani

Botoșani. Fraudă cu coduri de bare SGR

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 43 de ani, din Botoșani, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. „În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 30 martie 2026, bărbatul ar fi tipărit etichete cu coduri de bare aferente unor produse din sistemul de garanție returnare (SGR) pe care ulterior le-ar fi aplicat pe recipiente care nu fac parte din acest sistem. Ulterior, persoana în cauză ar fi introdus aceste recipiente într-un două aparate de reciclare amplasate în incinta a două supermarketuri din municipiul Botoșani, inducând în eroare sistemul automatizat și obținând, în mod fraudulos, mai multe bonuri valorice”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.

Pe 2 aprilie a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința suspectului, prilej cu care au fost identificate și ridicate mai multe mai multe bunuri, printre care peste 3.000 de etichete imprimate tip cod de bare, o etichetă SGR- ambalaj cu garanție. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.

FOTO IPJ Botoșani

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Piatra Neamț. Un copil de 12 ani a căzut în albia Cuejdiului
FOTO. Piatra Neamț. Un copil de 12 ani a căzut în albia Cuejdiului
Iași. Autoturism de 100.000 lei furat din Italia, reținut în Vama Stânca
Iași. Autoturism de 100.000 lei furat din Italia, reținut în Vama Stânca

Ultima ora

Social Neamț

Urs la Grințieș

Urșii au început să coboare în zonele locuite și...
ACTUALITATE

Bacău. Polițist vicecampion național la kickbox

Alex, agent de poliție în cadrul Secției 6 Poliție...
ACTUALITATE

Recital de pian George Țăranu, la Biblioteca Județeană Neamț

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în parteneriat cu Liceul...
ACTUALITATE

Iași. Autoturism de 100.000 lei furat din Italia, reținut în Vama Stânca

Poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca...
SOCIAL

FOTO. Piatra Neamț. Un copil de 12 ani a căzut în albia Cuejdiului

Militarii din cadrul ISU Neamț au intervenit pe 4...

