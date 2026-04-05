Botoșani. Fraudă cu coduri de bare SGR

Un bărbat de 43 de ani, din Botoșani, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. „În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 30 martie 2026, bărbatul ar fi tipărit etichete cu coduri de bare aferente unor produse din sistemul de garanție returnare (SGR) pe care ulterior le-ar fi aplicat pe recipiente care nu fac parte din acest sistem. Ulterior, persoana în cauză ar fi introdus aceste recipiente într-un două aparate de reciclare amplasate în incinta a două supermarketuri din municipiul Botoșani, inducând în eroare sistemul automatizat și obținând, în mod fraudulos, mai multe bonuri valorice”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.

Pe 2 aprilie a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința suspectului, prilej cu care au fost identificate și ridicate mai multe mai multe bunuri, printre care peste 3.000 de etichete imprimate tip cod de bare, o etichetă SGR- ambalaj cu garanție. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.

