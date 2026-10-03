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Botoșani. Foto. Tânăr accidentat grav după o coliziune la Vlădeni

de Croitoru Angela

Duminică, 3 octombrie 2026, un apel la 112 anunța producerea unui grav accident de circulație pe o șosea din Vlădeni, județul Botoșani. Ajunse la  locul accidentului, echipele de intervenție au constatat că avusese loc o coliziune puternică între două autoturisme, iar un tânăr de 25 de ani avea nevoie urgentă de ajutor.

O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier produs pe raza localității Vlădeni, în urmă cu puțin timp. În eveniment au fost implicate două autoturisme.Accident Vlădeni

La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare și ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă SMURD.

Salvatorii au constatat că un tânăr de 25 de ani avea nevoie de ajutor medical. Acesta a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoșani.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Dacă sunteți martori ai producerii unor situații de urgență puteți accesa platforma națională de pregătire https://fiipregatit.ro, pentru a afla informații oficiale, corecte, despre modul în care trebuie să acționați în cazul unor accidente rutiere.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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