Botoșani. Foto. Tânăr accidentat grav după o coliziune la Vlădeni

Duminică, 3 octombrie 2026, un apel la 112 anunța producerea unui grav accident de circulație pe o șosea din Vlădeni, județul Botoșani. Ajunse la locul accidentului, echipele de intervenție au constatat că avusese loc o coliziune puternică între două autoturisme, iar un tânăr de 25 de ani avea nevoie urgentă de ajutor.

„O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier produs pe raza localității Vlădeni, în urmă cu puțin timp. În eveniment au fost implicate două autoturisme.

La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare și ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă SMURD.

Salvatorii au constatat că un tânăr de 25 de ani avea nevoie de ajutor medical. Acesta a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoșani.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Dacă sunteți martori ai producerii unor situații de urgență puteți accesa platforma națională de pregătire https://fiipregatit.ro, pentru a afla informații oficiale, corecte, despre modul în care trebuie să acționați în cazul unor accidente rutiere.

Angela Croitoru