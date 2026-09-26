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Botoșani. FOTO. Sute de copii la evenimentul „Un oraș. O echipă.” – BeActive 2026

de Croitoru Angela

Sute de copii au participat la activitatea „Un oraș. O echipă.”, desfășurată în cadrul BeActive 2026 – Săptămâna Europeană a Sportului și al European Mobility Week, la Botoșani, un eveniment în care mișcarea și educația pentru siguranță s-au îmbinat într-o experiență dedicată atât copiilor, cât și adulților.

Pompierii botoșăneni s-au alăturat inițiativei, transformând întâlnirea cu comunitatea într-o oportunitate de a transmite informații utile despre prevenirea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor.

Pe parcursul evenimentului, copiii au participat la un traseu asemănător celui parcurs în cadrul concursului „Prietenii pompierilor”, având parte de provocări care le-au pus la încercare atenția, îndemânarea și spiritul de echipă.

„Cei mici au avut ocazia să îmbrace echipamentul de protecție, au descoperit tehnica utilizată în misiuni și au aflat cum funcționează o autospecială de stingere.

Atât copiii, cât și adulții au primit informații despre măsuri de prim ajutor care pot face diferența într-o situație de urgență. Pompierii le-au prezentat, printre altele, manevra Heimlich, utilizată în cazul obstrucției căilor respiratorii prin corp străin.

Prin astfel de activități, salvatorii botoșăneni urmăresc să contribuie la formarea, încă de la vârste mici, a unei conduite responsabile și a unor deprinderi care pot fi utile în situații de urgență. Totodată, întâlnirile directe cu pompierii le oferă copiilor și adulților posibilitatea de a cunoaște mai bine activitatea salvatorilor și responsabilitățile pe care le presupune această profesie”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Evenimentul a fost organizat de Asociația „Pași prin Lume”, Primăria Municipiului Botoșani și Parcul Regional de Agrement Cornișa.

„Un oraș. O echipă.” a fost, astfel, o întâlnire între comunitate, mișcare și educație pentru siguranță, în care sute de oameni au avut ocazia să învețe, să descopere și să interacționeze direct cu salvatorii”, a conchis sursa citată.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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