Botoșani. Foto. Patru răniți, din care doi adolescenți, după o coliziune la Carasa

Un accident deosebit de grav a avut loc sâmbătă seara, 7 noiembrie 2026, pe o șosea din satul Carasa, comuna Corlățeni, unde două autoturisme au intrat într-o coliziune frontală. În urma impactului puternic, patru din cele șase persoane aflate în mașinile implicate, au fost transportate de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a celui mai apropiat spital. Între răniți se află și doi adolescenți de 14, respectiv 16 ani, potrivit informațiilor furnizate de căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

„Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs în localitatea Carasa, comuna Corlăteni, în această seară. În eveniment au fost implicate două autoturisme.

La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și una aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Salvatorii au constatat că în cele două autoturisme se aflau șase persoane, toate fiind evaluate la fața locului de echipajele medicale. Patru dintre acestea, cu vârste cuprinse între 14 și 52 de ani, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic”, a transmis ISU Botoșani.

Angela Croitoru

Foto: ISU Botoșani