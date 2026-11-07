FOTO. Botoșani. Foto. Două camere au ars din cauza rufelor puse la uscat pe sobă!
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FOTO. Botoșani. Două camere au ars din cauza rufelor puse la uscat pe sobă!

Croitoru Angela
de Croitoru Angela

O familie din Știubeni, județul Botoșani, a rămas fără bunurile din două camere care au ars sâmbătă, 7 noiembrie 2026, din cauza unor rufe lăsate la uscat pe o sobă încinsă.

Incendiul s-a produs în jurul prânzului, după ce proprietarii au plecat de acasă. O vecină a observat fumul care ieșea din locuință și a sunat la 112 pentru a cere ajutor.FOTO. Botoșani. Două camere au ars din cauza rufelor puse la uscat pe sobă!

„La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, alături de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Săveni.

Pompierii au constatat că bunurile din două încăperi ardeau și au intervenit rapid pentru a împiedica propagarea flăcărilor la întreaga locuință. Astfel, au fost salvate și protejate de foc restul casei, un depozit de cereale și o altă locuință.

Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de aprinderea unor materiale combustibile depozitate pe soba încinsă”, informează căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.FOTO. Botoșani. Două camere au ars din cauza rufelor puse la uscat pe sobă!

Pentru a preveni apariția unor astfel de situații de urgență, în contextul începutului sezonului friguros, pompierii militari vă recomandă:

„Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a vă proteja casa de un posibil incendiu, aveți grijă la modul de exploatare a sistemelor și a mijloacelor de încălzire.

Nu așezați materiale combustibile în spaţiile dintre sobă şi perete!

Nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât vatra focarului!

Nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba și evitaţi supraîncărcarea acesteia!

Nu puneți hainele la uscat, pe sobă!

Amplasaţi, în faţa sobelor cu lemne, o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse sau a jarului, care ar putea incendia materialele combustibile din apropiere.

Nu aprindeți focul cu benzină.

Stingeți focul dacă părăsiţi locuința sau înainte de a adormi!”.FOTO. Botoșani. Două camere au ars din cauza rufelor puse la uscat pe sobă!

Angela Croitoru

Foto: ISU Botoșani

Autor:

Croitoru Angela
Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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