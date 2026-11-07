FOTO. Botoșani. Două camere au ars din cauza rufelor puse la uscat pe sobă!

O familie din Știubeni, județul Botoșani, a rămas fără bunurile din două camere care au ars sâmbătă, 7 noiembrie 2026, din cauza unor rufe lăsate la uscat pe o sobă încinsă.

Incendiul s-a produs în jurul prânzului, după ce proprietarii au plecat de acasă. O vecină a observat fumul care ieșea din locuință și a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

„La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, alături de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Săveni.

Pompierii au constatat că bunurile din două încăperi ardeau și au intervenit rapid pentru a împiedica propagarea flăcărilor la întreaga locuință. Astfel, au fost salvate și protejate de foc restul casei, un depozit de cereale și o altă locuință.

Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de aprinderea unor materiale combustibile depozitate pe soba încinsă”, informează căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Pentru a preveni apariția unor astfel de situații de urgență, în contextul începutului sezonului friguros, pompierii militari vă recomandă:

„Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a vă proteja casa de un posibil incendiu, aveți grijă la modul de exploatare a sistemelor și a mijloacelor de încălzire.

▪️Nu așezați materiale combustibile în spaţiile dintre sobă şi perete!

▪️ Nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât vatra focarului!

▪️ Nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba și evitaţi supraîncărcarea acesteia!

▪️ Nu puneți hainele la uscat, pe sobă!

▪️ Amplasaţi, în faţa sobelor cu lemne, o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse sau a jarului, care ar putea incendia materialele combustibile din apropiere.

▪️ Nu aprindeți focul cu benzină.

▪️Stingeți focul dacă părăsiţi locuința sau înainte de a adormi!”.

Angela Croitoru

Foto: ISU Botoșani