Botoșani. Foto. Doi tineri au ajuns în spital după un accident la Cucorăni

Șoferul unui autoturism, ce se deplasa pe o șosea din Cucorăni, județul Botoșani, a pierdut controlul asupra volanului, mașina ieșind în peisaj, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 25 spre 26 septembrie 2026. În urma accidentului, ambii ocupanți ai autoturismului au suferit traumatisme.

În eveniment a fost implicat un singur autoturism, potrivit informațiilor furnizate de căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

„La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Salvatorii au constatat că doi tineri aveau nevoie de ajutor medical. Aceștia au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor”, a transmis ISU Botoșani.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Angela Croitoru