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Botoșani. Foto. A pierdut 40 tone de furaje din cauza unui foc de miriște. Pompierii și voluntarii au luptat patru ore cu focul!

de Croitoru Angela

Un incendiu s-a produs, vineri, 2 octombrie 2026, după-amiază, într-o gospodărie din localitatea Crasnaleuca, din județul Botoșani. Un depozit de furaje, situat într-o fermă, a fost cuprins de flăcări, după ce în apropiere cineva a dat foc la resturile vegetale de pe o miriște. 

Patru ore au muncit pompierii și voluntarilor din localitățile Coțușca și Săveni, cu trei autospeciale de stingere și un buldoexcavator, pentru a opri focul care înainta cu rapiditate către două case, un lan de porumb și adăposturile de animale din apropiere.A pierdut 40 tone de furaje din cauza unui foc de miriște

„Pompierii au constatat că ardeau depozitul de furaje și aproximativ 40 de tone de furaje.

Pompierii au acționat rapid și au salvat două case, un grajd, un umbrar pentru animale, trei vite, un cal, șase porci, 50 de găini și 24 de snopi de porumb.

Intervenția a durat mai bine de patru ore.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind foc în aer liber, lăsat nesupravegheat.

Atragem atenția asupra faptului că folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, arderea gunoaielor, a deșeurilor și a altor materiale combustibile pot avea consecințe grave, atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra proprietății sau chiar vieții oamenilor.

În astfel de cazuri, flăcările se pot întinde cu repeziciune pe o suprafață mare, iar în condiții de vânt, incendiile de vegetație uscată sau de deșeuri menajere pot deveni și mai periculoase dacă se manifestă aproape de locuințe, de rețele de electricitate sau de locuri cu pericol de explozie”, atrage atenția căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Datorită numeroaselor intervenții zilnice pentru stingerea unor incendii de miriște, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) desfășoară, an de an, campanii de prevenire. În acest an campania se numește „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă„.

A.C.

Imagini: ISU Botoșani

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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