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Botoșani. Femeie salvată după ce a căzut în fântână

de Sofronia Gabi

O femeie în vârstă de 65 de ani a fost salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ șase metri. S-a întâmplat în zorii zilei de 24 septembrie, în localitatea Cătămărăști Vale, din județul Botoșani. Evenimentul nedorit a fost anunțat prin numărul unic de urgență 112, iar la caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și accesorii specifice, autospeciala cu modul de căutare – salvare, precum și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD.

Din fericire femeia a fost găsită în viață, a fost scoasă la suprafață, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. „Aceștia au constatat faptul că femeia era conștientă și au acționat rapid pentru a o aduce la suprafață. A fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani.

FOTO ISU Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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