Botoșani. Femeie salvată după ce a căzut în fântână

O femeie în vârstă de 65 de ani a fost salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ șase metri. S-a întâmplat în zorii zilei de 24 septembrie, în localitatea Cătămărăști Vale, din județul Botoșani. Evenimentul nedorit a fost anunțat prin numărul unic de urgență 112, iar la caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și accesorii specifice, autospeciala cu modul de căutare – salvare, precum și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD.

Din fericire femeia a fost găsită în viață, a fost scoasă la suprafață, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. „Aceștia au constatat faptul că femeia era conștientă și au acționat rapid pentru a o aduce la suprafață. A fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani.

FOTO ISU Botoșani