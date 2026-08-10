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Botoșani. Femeie reținută pentru omor – cadavrul victimei a fost găsit îngropat în curte

de Sofronia Gabi

O femeie de 50 de ani a fost reținută de anchetatori după ce a fost pusă sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de omor calificat. Totul după ce cadavrul unui bărbat dispărut de mai bine de trei luni, a fost găsit îngropat în curtea locuinței. Cercetările ulterioare au stabilit că victima ar fi fost ucisă de femeia cu care-și împărțea viața. „Femeia de 50 de ani, bănuită de comiterea faptei a fost reținută pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie sub forma omorului calificat”, conform IPJ Botoșani.

În urmă cercetărilor efectuate sub coordonarea procurorului criminalist, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, a fost stabilită identitatea victimei, respectiv, un bărbat de 48 de ani. Ancheta a relevat că, în timp ce victima s-ar fi aflat în domiciliul comun cu partenera sa, o femeie de 50 de ani, pe fondul unui conflict spontan, acuzata i-ar fi aplicat o lovitură cu un obiect înțepător în zona toracelui, cauzându-i leziuni care au condus la deces. „Ulterior, aceasta ar fi îngropat cadavrul în curte, pentru a-și ascunde fapta”, mai arată sursa citată.

Totul a început pe 21 iunie când polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 48 de ani, din comuna Vârfu Câmpului, nu ar mai fi luat legătura cu familia din luna aprilie. De la data sesizării dispariției au fost efectuate verificări pentru localizarea victimei, fără a fi identificată. În cadrul activităților judiciare, în cursul zilei de 3 august, în curtea locuinței victimei a fost găsit îngropat un cadavru. Ulterior a fost stabilită identitatea victimei ca fiind bărbatul dispărut din aprilie. Urmează să se stabilească cu exactitate toate împrejurările care au condus la producerea evenimentului. Cazul a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani sub aspectul comiterii infracțiunii de omor.

Botoșani. Femeie reținută pentru omor – cadavrul victimei a fost găsit îngropat în curte

FOTO-VIDEO IPJ Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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