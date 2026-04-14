Botoșani. Familie rămasă fără adăpost după un incendiu izbucnit la Șendriceni

O familie din localitatea Șendriceni, județul Botoșani, a rămas fără acoperiș deasupra capului, după ce locuința le-a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit marți, 14 aprilie, în jurul prânzului. Din fericire, în momentul producerii incendiului nu se afla nimeni acasă, iar alarma a fost dată de vecini.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șendriceni. La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră întreaga locuință, care avea o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Intervenția a fost una dificilă, pompierii luptând cu focul timp de aproape trei ore pentru a stinge incendiul și a înlătura efectele acestuia.

În urma incidentului, un vecin a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

