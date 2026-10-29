Botoșani. Două mașini parcate într-o gospodărie au ars de la un scurtcircuit
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Botoșani. Două mașini parcate într-o gospodărie au ars de la un scurtcircuit

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Două mașini parcate într-o gospodărie din localitatea Mănăstireni, comuna Unțeni, au fost distruse în urma unui incendiu. Evenimentul nedorit a avut loc în noaptea de 28 spre 29 octombrie. Flăcările au fost observate târziu iar apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Botoșani în jurul orei 01:00. Cel care a sunat a fost chiar proprietarul locuinței în care a avut loc incidentul.

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. „Aceștia au constatat că cele două autoturisme ardeau în totalitate. Pompierii au acționat rapid pentru stingerea incendiului și au reușit să împiedice propagarea flăcărilor la locuință”, anunță ISU Botoșani.

Botoșani. Două mașini parcate într-o gospodărie au ars de la un scurtcircuit

La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că cel mai probabil flăcările au fost provocate de un scurtcircuit. Pentru a preveni astfel de incidente pompierii recomandă verificarea periodică a instalației electrice și a sistemului de alimentare cu combustibil; asigurați-vă că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate; verificați dacă există scurgeri de carburanți sau lubrifianți; nu faceți improvizații la instalația electrică;  verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.

FOTO ISU Botoșani

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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