Botoșani. Două accidente produse la interval de două minute. Patru persoane au ajuns la spital

Două accidente s-au produs, la interval de mai puțin de două minute, vineri seară, 7 noiembrie, pe două străzi din municipiul Botoșani, strada Primăverii și Bulevardul Mihai Eminescu. În urma coliziunilor, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, cel mai grav dintre evenimente a avut loc pe Bulevardul Mihai Eminescu, unde un taxi și un autoturism care efectua livrări au intrat în coliziune. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și două ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

În urma impactului, șoferul taxiului și o pasageră aflată pe bancheta din spate au rămas încarcerați. Pompierii au acționat pentru extragerea lor și i-au predat echipajelor medicale, care i-au transportat la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. La aceeași unitate medicală a fost dus și conducătorul autoturismului de livrări.

Aproape în același timp, un alt accident s-a produs pe strada Primăverii, unde două autoturisme s-au ciocnit. O femeie aflată într-una dintre mașini a avut nevoie de îngrijiri medicale. La locul evenimentului au intervenit pompierii botoșăneni cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

În ambele cazuri, echipele de intervenție au acționat și pentru înlăturarea pericolului de incendiu, provocat de scurgerile de combustibil.

Foto: ISU Botoșani