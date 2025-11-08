ACTUALITATEBOTOȘANISocial Botoșani

Botoșani. Două accidente produse la interval de două minute. Patru persoane au ajuns la spital

de Popa Denisa

Două accidente s-au produs, la interval de mai puțin de două minute, vineri seară, 7 noiembrie, pe două străzi din municipiul Botoșani, strada Primăverii și Bulevardul Mihai Eminescu. În urma coliziunilor, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, cel mai grav dintre evenimente a avut loc pe Bulevardul Mihai Eminescu, unde un taxi și un autoturism care efectua livrări au intrat în coliziune. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și două ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

În urma impactului, șoferul taxiului și o pasageră aflată pe bancheta din spate au rămas încarcerați. Pompierii au acționat pentru extragerea lor și i-au predat echipajelor medicale, care i-au transportat la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. La aceeași unitate medicală a fost dus și conducătorul autoturismului de livrări.

Aproape în același timp, un alt accident s-a produs pe strada Primăverii, unde două autoturisme s-au ciocnit. O femeie aflată într-una dintre mașini a avut nevoie de îngrijiri medicale. La locul evenimentului au intervenit pompierii botoșăneni cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Botoșani. Două accidente produse la interval de două minute. Patru persoane au ajuns la spitalBotoșani. Două accidente produse la interval de două minute. Patru persoane au ajuns la spital

Botoșani. Două accidente produse la interval de două minute. Patru persoane au ajuns la spitalBotoșani. Două accidente produse la interval de două minute. Patru persoane au ajuns la spital

În ambele cazuri, echipele de intervenție au acționat și pentru înlăturarea pericolului de incendiu, provocat de scurgerile de combustibil.

Foto: ISU Botoșani

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Bacău. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu care i-a mistuit locuința
Articolul următor
Atenție: document fals atribuit Băncii Naționale a României

Ultima ora

Social Neamț

Două persoane rănite după ce un autoturism a ieșit de pe șosea în Secuienii Noi

Două persoane au fost rănite, vineri seară, 7 noiembrie,...
Stiri fierbinti

Foto. Vânători-Neamț: Un bărbat a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit la un container

Actualizare: Un comunicat al ISU Neamț a dat mai...
SOCIAL

Atenție: document fals atribuit Băncii Naționale a României

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția cetățenilor asupra...
Social Bacau

Bacău. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu care i-a mistuit locuința

O persoană și-a pierdut viața, în seara de 7...
RELIGIE

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale