Botoșani. Două accidente în Zăicești și Vârfu Câmpului. Un șofer a fost rănit după s-a răsturnat cu mașina

de Popa Denisa

Două accidente au avut loc în ultimele ore în județul Botoșani, ambele implicând câte un singur autoturism. Într-unul dintre cazuri, o persoană a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Primul accident s-a produs în noaptea de duminică spre luni, 8 spre 9 martie, pe un drum din localitatea Vârfu Câmpului. Pompierii de la Detașamentul Dorohoi au ajuns la intervenție cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare. Autoturismul era ieșit în afara părții carosabile, însă, din fericire, nu au fost persoane rănite sau încarcerate.

Botoșani. Două accidente în Zăicești și Vârfu Câmpului. Un șofer a fost rănit după s-a răsturnat cu mașina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un al doilea incident s-a produs în dimineața zilei de 9 martie, în localitatea Zăicești. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Botoșani, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, dar și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Salvatorii au găsit autoturismul răsturnat pe cupolă.

Din fericire, șoferul reușise să iasă singur din mașină. Acesta era însă rănit și a fost preluat de echipajul medical pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au asigurat zona și au luat măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Botoșani. Două accidente în Zăicești și Vârfu Câmpului. Un șofer a fost rănit după s-a răsturnat cu mașina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ISU Botoșani

