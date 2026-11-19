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Polițiștii din orașul Flămânzi și cei din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 8 Flămânzi au reținut miercuri, 18 noiembrie, doi tineri în vârstă de 18 și 20 de ani, din județul Bacău, pentru „comiterea infracțiunilor de complicitate la furt calificat și furt calificat”, în urma punerii în executare a trei mandate de percheziție domiciliară, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, prin intermediul unui comunicat.

Ancheta a scos la iveală faptul că tinerii s-au „deplasat pe raza mai multor localități din județul Botoșani”, în cursul zilei de marți, 10 noiembrie 2026, unde au oferit spre vânzare, „în special persoanelor vârstnice care locuiesc singure”, niște „produse din material plastic, în schimbul altor bunuri sau al unor sume de bani”.

De asemenea, dovezile au indicat faptul că mai târziu, în seara aceleiași zile, unul dintre ei a „sustras aproximativ 100 kg de cupru din curtea unui lăcaș de cult, din Flămânzi, cauzând un prejudiciu în valoare de 7.500 de lei”.

În urma faptelor, ei au fost aduși la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, apoi au fost „reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani”.

Ioana Mărcuțianu