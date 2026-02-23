ACTUALITATEBOTOȘANIInfracțional Botoșani

Botoșani. Doi bărbați reținuți după 8 percheziții domiciliare. Prejudiciu de 180 000 de lei într-un dosar de furt

de Popa Denisa

Doi bărbați, de 39 și 47 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi furat aur, bijuterii și bani dintr-o locuință din municipiul Botoșani.

Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost dispusă pe data de 22 februarie 2026, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul mai multor structuri.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în data de 28 septembrie 2025, când cei implicați ar fi pătruns într-o locuință din municipiu, de unde ar fi sustras aur, bijuterii și suma de 8000 de lei. Valoarea totală a bunurilor furate se ridică la circa 180 000 de lei.

Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tăinuire.

Potrivit IPJ Botoșani: „polițiștii au identificat mai multe mijloace de probe care interesează cauza, fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor. Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost identificate și conduse la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri”.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Botoșani, al polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic, precum și al jandarmilor.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Iași. Autoturism căzut în Bahlui – șoferița a ajuns la spital
Weekend intens pentru polițiștii nemțeni. Sancțiuni de peste 170 000 de lei și zeci de permise reținute

