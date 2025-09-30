Botoșani: descoperire macabră în urma unui incendiu

În urma unui incendiu care a afectat o gospodărie din localitatea Victoria, comuna Hlipiceni, județul Botoșani, pompierii au făcut o descoperire macabră. În beciul casei, care nu a fost afectat de foc, a fost descoperit cadavrul proprietarului. S-a întâmplat pe 30 septembrie când, prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii militari au fost solicitați în localitatea menționată, unde ardea o anexă gospodărească. Au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hlipiceni, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță, dar și echipaje de poliție.

Primii care au ajuns la fața locului au fost pompierii voluntari. „Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifesta în podul unei anexe. În urma verificărilor efectuate, proprietarul, un bărbat de 57 de ani, a fost găsit decedat în beciul anexei, încăpere care nu a fost afectată de incendiu”, anunță Inspectoratul pentru Situații de urgență Botoșani.

Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor s-a intervenit mai bine de o oră. A ars acoperișul anexei pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și s-au degradat bunurile din interiorul clădirii. „Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind acțiunea intenționată. Cazul a fost preluat de Poliție”, mai arată sursa citată. Potrivit presei locale se pare că proprietarul și-ar fi incendiat casa, apoi și-ar fi pus capăt zilelor. Urmează ca ancheta deschisă în acest caz să stabilească cu exactitate cum a avut loc tragedia care a îndoliat o familie.

FOTO ISU Botoșani