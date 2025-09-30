Stiri fierbintiACTUALITATEBOTOȘANI

Botoșani: descoperire macabră în urma unui incendiu

de Sofronia Gabi

Botoșani: descoperire macabră în urma unui incendiuÎn urma unui incendiu care a afectat o gospodărie din localitatea Victoria, comuna Hlipiceni, județul Botoșani, pompierii au făcut o descoperire macabră. În beciul casei, care nu a fost afectat de foc, a fost descoperit cadavrul proprietarului. S-a întâmplat pe 30 septembrie când, prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii militari au fost solicitați în localitatea menționată, unde ardea o anexă gospodărească. Au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hlipiceni, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță, dar și echipaje de poliție.

Primii care au ajuns la fața locului au fost pompierii voluntari. „Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifesta în podul unei anexe. În urma verificărilor efectuate, proprietarul, un bărbat de 57 de ani, a fost găsit decedat în beciul anexei, încăpere care nu a fost afectată de incendiu”, anunță Inspectoratul pentru Situații de urgență Botoșani.

Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor s-a intervenit mai bine de o oră. A ars acoperișul anexei pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și s-au degradat bunurile din interiorul clădirii. „Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind acțiunea intenționată. Cazul a fost preluat de Poliție”, mai arată sursa citată. Potrivit presei locale se pare că proprietarul și-ar fi incendiat casa, apoi și-ar fi pus capăt zilelor. Urmează ca ancheta deschisă în acest caz să stabilească cu exactitate cum a avut loc tragedia care a îndoliat o familie.

FOTO ISU Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Avalanșă de reclame false pe Facebook
Articolul următor
Ghid complet pentru alegerea sistemului de încălzire potrivit casei tale

Ultima ora

ACTUALITATE

VIDEO. Neamț. Crimă năucitoare la Icușești. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată în inimă de fostul iubit

O tânără din satul Spiridonești, comuna Icușești, în vârstă...
ACTUALITATE

Ghid complet pentru alegerea sistemului de încălzire potrivit casei tale

Alegerea sistemului de încălzire potrivit pentru locuința ta poate...
INFRACȚIONAL

Avalanșă de reclame false pe Facebook

Rețelele sociale continuă să fie un mediu în care...
SOCIAL

Când se achită pensiile în luna octombrie

Plata pensiilor prin mandat poștal începe din data de...
ECONOMIE

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice a fost lansat.

Actualizare: Administrația Fondului de Mediu a anunțat că „peste...

Categorii

ACTUALITATE

VIDEO. Neamț. Crimă năucitoare la Icușești. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată în inimă de fostul iubit

O tânără din satul Spiridonești, comuna Icușești, în vârstă...
ACTUALITATE

Ghid complet pentru alegerea sistemului de încălzire potrivit casei tale

Alegerea sistemului de încălzire potrivit pentru locuința ta poate...
INFRACȚIONAL

Avalanșă de reclame false pe Facebook

Rețelele sociale continuă să fie un mediu în care...
SOCIAL

Când se achită pensiile în luna octombrie

Plata pensiilor prin mandat poștal începe din data de...
ECONOMIE

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice a fost lansat.

Actualizare: Administrația Fondului de Mediu a anunțat că „peste...
SOCIAL

Tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități – se acordă vouchere de până la 8.000 de euro

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț anunță persoanele cu dizabilități că pot obținere vouchere pentru achiziționarea de aparate asistive. De la 1 octombrie începe etapa de pre-înscriere în cadrul programului TECH ASSIST – Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces, lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), pentru acordarea de vouchere destinate achiziționării de tehnologii care să-i ajute pe cei în nevoie.
Stiri fierbinti

FOTO. Botoșani. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod
ADMINISTRAȚIE

ASF interzice definitiv firma Dalbogg, una dintre cele mai ieftine opțiuni de a cumpăra RCA

ASF interzice definitiv firma Dalbogg, una dintre cele mai ieftine opțiuni de a cumpăra RCA
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale