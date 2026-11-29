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Un tânăr de 18 ani, din Botoșani, proaspăt deținător de permis de conducere, a rămas pieton după ce a făcut spectacol în parcarea supermarket din oraș, ignorând un echipaj de polițiști care se afla în imediata apropiere. A fost oprit de oamenii legii de la Rutier care au constatat, pe lângă conducerea agresivă și alte abateri, faptul că avea anvelope de alte dimensiuni și nu avea semnul de începător.

„Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat în parcarea unui supermarket, din municipiul Botoșani, un conducător auto, de 18 ani, din municipiul Botoșani, care efectua derapaje controlate. În urma verificărilor au fost constatate și alte abateri la regimul rutier, valoarea sancțiunilor fiind de peste două mii de lei”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani. Pe lângă amenda consistentă, tânărul șofer a rămas fără certificatul de înmatriculare și permisul de conducere.

FOTO – VIDEO IPJ Botoșani