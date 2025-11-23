Infracțional BotoșaniACTUALITATEINFRACȚIONAL

Botoșani. Crimă la o fermă de vaci. Victima a fost lovită în cap!

de Croitoru Angela

Botoșani. Crimă la o fermă de vaci. Victima a fost lovită în cap!Un bărbat din comuna Vorniceni, județul Botoșani, a fost ucis cu sânge rece, cu mai multe lovituri în zona capului. Cadavrul său, într-o zonă mai izolată a unei ferme de vaci, a fost observat de un angajat care a anunțat poliția. Cazul a intrat în atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, un suspect aflându-se deja în custodia poliției.

„Astăzi, 23 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 9 Vlăsinești au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 48 de ani, din comuna Vorniceni, a fost găsit decedat la o fermă din aceeași localitate.

În urma deplasării la fața locului s-a constatat ca sesizarea se confirmă, iar victima prezentând leziuni în zona capului.

De asemenea, persoana bănuită de comiterea faptei, se află în custodia poliției.

Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani sub aspectul comiterii infracțiunii de omor”, a precizat IPJ Botoșani.



