Botoșani. Casă distrusă după o deflagrație la Cristești

Acoperișul unei locuințe a sărit în aer și din întreaga casă au mai rămas în picioare doar o parte dintre pereți, după o explozie urmată de incendiu, în noaptea de 2 spre 3 mai 2026.

„Un bărbat din localitatea Oneaga, comuna Cristești, are nevoie de ajutor după ce locuința sa a fost distrusă în urma unui incendiu, noaptea trecută. Vecinii au sunat după ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cristești”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Când au ajuns forțele de intervenție, au constatat că locuința ardea în totalitate și au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la o altă casă din aceeași gospodărie.

Din fericire, nu au fost victime.

„Cauza probabilă a incendiului: gaz scăpat de la o butelie, care s-a aprins în momentul în care proprietarul a folosit aragazul”, precizează sursa citată.

Pompierii militari transmit, din nou, o serie de

recomandări pentru prevenirea unor astfel de evenimente:

„▪️ nu folosiți butelii fără regulator de presiune sau cu garnituri/furtunuri deteriorate;

▪️dacă simțiți miros de gaz, închideți imediat robinetul și aerisiți încăperea cel puțin 30 de minute;

▪️ nu aprindeți focul și nu acționați întrerupătoarele electrice;

▪️verificați etanșeitatea buteliei doar cu apă și săpun, niciodată cu flacără;

▪️ alimentați buteliile doar în centre autorizate – nu la stațiile GPL pentru autovehicule!”.

