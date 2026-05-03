Botoșani. Casă distrusă după o deflagrație la Cristești

de Popa Denisa

Acoperișul unei locuințe a sărit în aer și din întreaga casă au mai rămas în picioare doar o parte dintre pereți, după o explozie urmată de incendiu, în noaptea de 2 spre 3 mai 2026.

„Un bărbat din localitatea Oneaga, comuna Cristești, are nevoie de ajutor după ce locuința sa a fost distrusă în urma unui incendiu, noaptea trecută. Vecinii au sunat după ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cristești”, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Când au ajuns forțele de intervenție, au constatat că locuința ardea în totalitate și au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la o altă casă din aceeași gospodărie.

Din fericire, nu au fost victime.

„Cauza probabilă a incendiului: gaz scăpat de la o butelie, care s-a aprins în momentul în care proprietarul a folosit aragazul”, precizează sursa citată.

Pompierii militari transmit, din nou, o serie de
recomandări pentru prevenirea unor astfel de evenimente:

„▪️ nu folosiți butelii fără regulator de presiune sau cu garnituri/furtunuri deteriorate;
▪️dacă simțiți miros de gaz, închideți imediat robinetul și aerisiți încăperea cel puțin 30 de minute;
▪️ nu aprindeți focul și nu acționați întrerupătoarele electrice;
▪️verificați etanșeitatea buteliei doar cu apă și săpun, niciodată cu flacără;
▪️ alimentați buteliile doar în centre autorizate – nu la stațiile GPL pentru autovehicule!”.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Iași. Muniție descoperită în timpul unor lucrări de construcții
Dronă prăbușită în județul Suceava, la 20 de km de granița cu Ucraina
Bărbat accidentat pe trecerea de pietoni în Bicaz

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din...
Dronă prăbușită în județul Suceava, la 20 de km de granița cu Ucraina

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de către echipa de...
Iași. Muniție descoperită în timpul unor lucrări de construcții

Nu mai puțin de 92 de elemente de muniție...
Căutarea unei nonagenare în Comarna, final cu emoție și solidaritate!

O misiune de căutare a unei persoane dispărute, în...
Vaslui. Surpriză în dosarul de luare de mită al fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru

Tribunalul Vaslui a eliminat cea mai mare parte din...

