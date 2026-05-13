Botoșani. Casă distrusă de foc de la un scurtcircuit – proprietarul a fost salvat de un adolescent

de Sofronia Gabi

Proprietarul unei locuințe din localitatea Cristinești, din județul Botoșani, a fost salvat de un adolescent care, trecând pe stradă, a văzut imobilul cuprins de flăcări și l-a trezit pe bărbat. S-a întâmplat în zorii zilei de 13 mai, când o bucătărie de vară s-a aprins cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit.

Proprietarul dormea în locuință în momentul izbucnirii incendiului și a fost alertat de un adolescent care trecea pe stradă și a observat flăcările. Cei doi au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor”, anunță ISU Botoșani. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, cu două autospeciale de stingere, dar și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună. Salvatorii au intervenit rapid pentru lichidarea incendiului și împiedicarea extinderii flăcărilor la casa de locuit. Din fericire proprietarul a scăpat cu viață, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO ISU Botoșani

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
