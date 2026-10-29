Botoșani. Bijuterii de 1.732.000 de lei găsite de polițiști în urma unor percheziții domiciliare

În cursul zilei de sâmbătă, 24 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Botoșani, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Botoșani și Serviciului Criminalistic „au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Botoșani, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de contrabandă”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, printr-un comunicat.

La descinderi, autoritățile competente au găsit „931 de bijuterii din metal auriu, a căror valoare a fost estimată la 1.732.000 lei, precum și 884 de articole de îmbrăcăminte ce poartă semne însemne identice sau similare cu cele ale unei mărci înregistrate, evaluate la aproximativ 179.000 de euro”.

Anchetatorii au mai ridicat sume de bani de „aproximativ 35.000 euro și 73.000 lei”, dar și anumite instrumente „utilizate pentru cântărirea și măsurarea obiectelor de aur, în vederea comercializării acestora”.

Printre acestea, au fost identificate materiale de prezentare a produselor, „respectiv cataloage și alte obiecte de marketing”, 6 dispozitive electronice de comunicare și „90 de pachete cu țigări care nu aveau aplicat timbrul de acciză al României”.

Poliția continuă cercetările „sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație” a unui produs care poartă „o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”.