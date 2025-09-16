Botoșani. Bătaie în trafic după o șicanare. Patru bărbați în arest, unul a avut nevoie de îngrijiri medicale

Nerăbdarea în trafic și orgoliile unor șoferi pot conduce la conflicte care, uneori, sfârșesc la spital și/sau în arestul poliției. Legislația din România a fost modificată în ultimii ani, tocmai pentru a pedepsi agresivitatea în trafic care poate avea urmări foarte grave.

Un exemplu în acest sens vine de la Botoșani, unde trei șoferi din municipiul reședință de județ și unul din vecinătate, de la Suceava, s-au luat la bătaie, blocând temporar traficul în zona conflictului.

Imagini primite de poliție de la un martor anonim

“La data de 15 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a patru persoane din județul Botoșani și Suceava, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări, a reieșit faptul că aceștia, pe fondul unor șicanări în trafic, produse pe strada Împărat Traian, din municipiul Botoșani, s-au agresat reciproc, unul dintre aceștia având, ulterior, nevoie de îngrijiri medicale.

Prin comportamentul lor cei patru bărbați au tulburat ordinea și liniștea publică și au produs indignarea cetățenilor.

Cele patru persoane cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani”, transmite inspector principal Delia Neniscu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

A.C.