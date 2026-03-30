Botoșani. Bărbat cu permisul anulat, scos cu forța din mașină de polițiști și reținut 24 de ore

Un bărbat a fost reținut de polițiști, după ce a fost prins conducând fără permis și cu o mașină neînmatriculată, refuzând să coboare din autoturism.

Potrivit IPJ Botoșani, incidentul a avut loc pe drumul județean DJ 208C, unde polițiștii rutieri au oprit în trafic un autoturism suspect. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că mașina avea numere de înmatriculare neconforme, iar ulterior s-a stabilit că aceasta nu era, de fapt, înmatriculată.

Mai mult, la volan se afla un bărbat de 40 de ani, din comuna Vorona, care avea permisul de conducere anulat în urma unei infracțiuni rutiere comise anterior.

Situația a escaladat în momentul în care șoferul a refuzat să respecte indicațiile polițiștilor și nu a vrut să coboare din autoturism, în ciuda solicitărilor repetate. În cele din urmă, acesta a fost scos cu forța din mașină, imobilizat și dus la sediul poliției.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, fiind cercetat pentru conducere fără permis și punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat. Cercetările continuă în acest caz.

