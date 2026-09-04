Botoșani. Bărbat arestat pentru înșelăciune și abuz de încredere

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Botoșani au descins pe 3 septembrie la locuința unui bărbat și au efectuat percheziții în cadrul unui „dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și abuz de încredere”. Anchetatorii au ridicat mai multe probe, pentru cercetări. Investigația a scos la iveală faptul că suspectul a publicat „anunțuri fictive pe platforme online”, prin care a indus „în eroare mai multe persoane în scopul obținerii unor sume de bani”. În noiembrie anul trecut a oferit spre închiriere, pe bază de contract, o garsonieră. Două persoane i-au achitat în total „3.500 de lei, reprezentând chiria și garanția”. Ulterior, acestea nu au primit nici accesul în imobil, nici banii achitați.

Un al doilea caz vizează un anunț fictiv publicat în online, din 2026, pentru oferirea unor „servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare”, din postura de administrator al unei societăți. Acuzatul a inclus în anunț și faptul că angajează personal necalificat. Astfel a indus în eroare un bărbat din municipiul Botoșani care i-a plătit în total 2.500 de lei, pentru obținerea „unui atestat de calificare”. De asemenea, o parte din suma totală i-a fost plătită acuzatului „sub forma unui împrumut”. Victima nu a mai primit banii de la suspect și a depus plângere penală. În baza probelor administrate acuzatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

FOTO IPJ Botoșani

Ioana Mărcuțianu