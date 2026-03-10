Botoșani. Bărbat ajuns la spital cu arsuri după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație

Un bărbat în vârstă de 67 de ani din localitatea Curtești, județul Botoșani, a ajuns la spital cu arsuri la picioare după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație uscată izbucnit în propria gospodărie. Incidentul s-a produs luni după-amiază, iar victima a fost cea care a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, dar și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

În timp ce cadrele medicale i-au acordat primul ajutor bărbatului rănit, pompierii au acționat pentru a stinge flăcările și pentru a împiedica extinderea incendiului la locuința acestuia și la casele din apropiere.

Incendiul ar fi izbucnit din cauza folosirii focului deschis în spații deschise, cel mai probabil pentru arderea vegetației uscate.

Nu este însă un caz izolat. Din aceeași cauză, în cursul serii de duminică, 8 martie, au mai avut loc două incendii de vegetație uscată în județul Botoșani, în localitățile Hlipiceni și Unțeni.

La Hlipiceni, flăcările au mistuit vegetația de pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați, iar la Unțeni incendiul s-a extins pe circa 0,20 hectare. Intervenția pentru stingerea focului a fost asigurată de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din cele două localități.

Pompierii atrag atenția că folosirea focului deschis pentru curățarea terenurilor poate scăpa rapid de sub control și poate pune în pericol locuințe, bunuri și vieți omenești.

Foto-video: ISU Botoșani