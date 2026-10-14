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Botoșani. Aproximativ 25 000 de țigarete de contrabandă, confiscate în urma unor percheziții

de Popa Denisa

Polițiștii au confiscat aproximativ 25 000 de țigarete de contrabandă și 300 de litri de lichid cu miros specific de alcool, în urma unor percheziții desfășurate în comuna Roma, județul Botoșani. Prejudiciul adus statului a fost estimat la peste 42 000 de lei.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani, au pus în executare la data de 13 octombrie, patru mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de contrabandă.

Potrivit IPJ Botoșani: „În cadrul activităților desfășurate, la locațiile vizate au fost descoperite și ridicate în vederea confiscării, aproximativ 25.000 de țigarete, de diferite mărci, de proveniență duty free și Republica Moldova care nu ar fi avut timbru de acciză România, precum și aproximativ 300 de litri de lichid incolor, cu miros specific de alcool”.

Cercetările continuă pentru infracțiunea de contrabandă în formă asimilată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani.

Foto: IPJ Botoșani

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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