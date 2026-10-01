Botoșani. Aproape 3 kilograme de canabis, aduse din Spania prin curier. Un bărbat a fost arestat preventiv

Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de risc, după ce ar fi introdus în România aproximativ 2,8 kilograme de canabis din Spania.

Potrivit anchetatorilor, în luna septembrie 2026, bărbatul ar fi comandat drogurile din Spania, acestea fiind expediate în România prin intermediul unei firme de curierat. Substanțele ar fi fost destinate comercializării.

Pe 30 septembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botoșani, l-au prins în flagrant în municipiul Botoșani, în timp ce ridica pachetul în care se aflau drogurile.

Potrivit IPJ Botoșani: „Ulterior, în urma percheziției efectuate la locuința acesteia, au fost descoperite și ridicate diferite cantități de substanță vegetală, pulverulentă și fragmente de ciuperci, cântare de precizie, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă. La data de 30 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea persoanei, de 49 de ani. Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru o perioadă de 30 de zile”.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani.

Foto: IPJ Botoșani