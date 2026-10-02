Botoșani. Amenzi de 13.000 de lei și lemn confiscat pentru infracțiuni în domeniul silvic

Poliția Botoșani a desfășurat joi, 1 octombrie o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor în domeniul silvic.

„La data de 1 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Botoșani, împreună cu polițiști de ordine publică și polițiști rutieri au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

În cadrul acțiunii au fost legitimate peste 40 de persoane și verificate 38 de autovehicule. Totodată, polițiștii au efectuat verificări asupra a trei autovehicule care efectuau transporturi de material lemnos.

În urma neregulilor constatate au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 13.000 de lei.

De asemenea, a fost constatată infracțiunea de transport de materiale lemnoase fără a avea documente, respectiv cantitatea înscrisă în avizul de însoțire nu corespundea cu cea transportată.

Astfel, diferența de material lemnos, în cantitate de peste 6 metri cubi, fost indisponibilizată, precum și autoutilitara folosită pentru transport”, anunță un comunicat al IPJ Botoșani.

La acțiune au participat polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Botoșani, împreună cu polițiști de ordine publică și polițiști rutieri au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

Imagini: IPJ Botoșani