Știre actualizată. Botoșani. Alertă la Dorohoi pentru un colet suspect la bancă

de Sofronia Gabi

Actualizare: Misiunea pirotehniștilor s-a încheiat, iar în bagajul considerat suspect au fost găsite doar bunuri personale, alimente și electronice. Intervenția a durat aproximativ două ore, fiind desfășurate activitățile specifice cazurilor în care există suspiciuni cu privire la conținutul unui colet, respectiv, că acesta ar reprezenta o amenințare pentru siguranța celor din jur. Circulația în zonă a fost reluată.

Știre inițială: Polițiștii din Botoșani sunt în alertă după ce pe 9 martie, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța faptul că în interiorul sucursalei unei bănci din Dorohoi o persoană ar fi lăsat un colet suspect. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului au dispus evacuarea unității și asigurarea perimetrului până la sosirea specialiștilor pirotehniști.

Un bărbat ar fi pătruns în incinta unității bancare în jurul orei 06:00 pentru a efectua activități specifice la bancomatele din interior, moment în care ar fi abandonat acolo o valiză. Polițiștii au delimitat perimetru și s-au asigurat că nu pătrunde nimeni în zonă până la venirea specialiștilor pirotehniști”, a transmis IPJ Botoșani.

FOTO – VIDEO IPJ Botoșani

