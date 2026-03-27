ACTUALITATEBOTOȘANIINFRACȚIONAL

Botoșani. Acțiune de amploare a Poliției în Ștefănești. Peste 100 de forțe de ordine, percheziții și filtre în tot orașul

de Popa Denisa

Peste 100 de polițiști și forțe de ordine au intervenit, în această dimineață, 27 martie, în orașul Ștefănești, într-o acțiune de amploare care vizează destructurarea unor activități infracționale.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Botoșani, operațiunea a început la ora 06:00 și are ca scop identificarea și tragerea la răspundere a unor persoane suspectate de contrabandă, fals intelectual, dar și de sustragerea sau distrugerea de probe, inclusiv complicitate la aceste fapte.

Pe parcursul întregii zile, polițiștii desfășoară verificări pe toate liniile de muncă specifice, inclusiv rutier, arme, economic și ordine publică. În același timp, pe principalele artere din oraș au fost instituite filtre, unde sunt controlați șoferii și bunurile transportate.

În cadrul acțiunii, oamenii legii pun în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară, la persoane bănuite de implicare în infracțiunile investigate.

Reprezentanții Poliției precizează că intervenția are rolul de a asigura respectarea legii. Totodată, aceștia avertizează că orice încercare de a obstrucționa acțiunea forțelor de ordine poate atrage consecințe legale.

Operațiunea este programată să se încheie la ora 18:00, urmând ca ulterior să fie comunicate rezultatele și măsurile dispuse.

Foto-video: IPJ Botoșani

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
