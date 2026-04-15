Botoșani. Acord de recunoaștere în dosarul primarului orașului Flămânzi – ANAF este parte civilă cu peste 500.000 lei

La aproximativ un an de când a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție (amănunte aici ), fostul primar al orașului Flămânzi a fost trimis în judecată de DNA cu un acord de recunoaștere a faptelor. Aflat sub control judiciar Dan Oloeriu este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. „La data de 13 august 2024, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind derularea și urgentarea aprobării plăților aferente unor contracte de lucrări publice, inculpatul Oloeriu Dan, în calitatea menționată, în mod direct, ar fi pretins cu titlu de mită de la inculpatul B.V.M., administratorul de fapt al societății comerciale care executa contractele respective în orașul Flămânzi, județul Botoșani, remiterea unor materiale de construcții, precum și livrarea unei cantități de beton și realizarea unor lucrări de excavații, aferente construcției unui imobil personal, în valoare totală de 98.364,45 lei”, conform DNA.

În perioada septembrie-octombrie 2024, în calitate de primar și ordonator principal de credite, a fi inițiat și desfășurat cu nerespectarea dispozițiilor legale, procedura de compensare a creanțelor bugetare cu aceeași societate comercială, mai exact:

– ar fi aprobat la plată o factură antedatată în valoare de 504.133,88 lei;

– ar fi semnat un acord pentru stingerea obligațiilor de plată/fiscale;

– ar fi întocmit către A.N.A.F. cererea de alocare a unor sume defalcate din TVA, încadrând în mod nelegal debitele în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 107/2024.

„Inculpatul ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 531.759 lei, sumă ce constituie totodată și folosul necuvenit obținut de societatea comercială, respectiv compensarea ilegală a obligațiilor fiscale principale în valoare de 504.133,88 lei și anularea obligațiilor fiscale accesorii în valoare de 27.626 lei”, mai arată sursa citată.

Acuzatul și-a asumat în totalitate faptele comise, acceptă încadrările juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. I s-a interzis, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. El trebuie să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

ANAF, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, este parte civilă cu 504.133,88 lei și 27.626 lei, la care se vor adăuga dobânzi și penalități până la achitare. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Botoșani. Reamintim că Dan Oloeriu a fost arestat preventiv apoi a fost plasat sub control judiciar cu interdicția de a ocupa funcția. Restricția a fost menținută mai mult de 6 luni consecutive într-un an calendaristic, astfel că Prefectura Botoșani a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Dan Oloeriu.