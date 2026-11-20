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Un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane a avut loc pe 20 noiembrie pe DJ 208 H, în localitatea Corni. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, anunțându-se că o mașina s-a izbit de un cap de pod. Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, precum și o ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD, dar și un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

„Pompierii au constatat că la fața locului erau două victime, una fiind încarcerată. Cu ajutorul accesoriilor specifice, pompierii au extras victima din interiorul mașinii. Este vorba de o femeie, în vârstă de 74 de ani. Acesta era inconștientă și a fost preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, care a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, eforturile au fost zadarnic, fiind declarat decesul”, anunță ISU Botoșani.

Cea de-a două victimă, o femeie în vârstă de 63 de ani, era conștientă, a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la spital. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele tragediei.

FOTO ISU Botoșani