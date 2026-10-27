Botoșani. Accident mortal la Avrămeni. Doi răniți, transportați la spital
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Botoșani. Accident mortal la Avrămeni. Doi răniți, transportați la spital

Popa Denisa
de Popa Denisa

O femeie în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat de 59 de ani și un copil de 7 ani au fost răniți într-un accident produs în localitatea Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni, județul Botoșani. În accident a fost implicat un triciclu.

Femeia a fost găsită în stop cardiorespirator de echipele de intervenție, care au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor medicilor, aceasta nu a supraviețuit.

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni și Punctului de Lucru Coțușca, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD, dintre care unul de terapie intensivă mobilă, și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Bărbatul și copilul, ambii conștienți, au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportați la spital pentru investigații și tratament.

Foto: ISU Botoșani

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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