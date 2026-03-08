Botoșani. Accident feroviar mortal – un bărbat a fost lovit de tren

Un bărbat, în vârstă de aproximativ 60 de ani, și-a pierdut viața pe 8 martie după ce a fost lovit de un tren care circula pe direcția Suceava Nord – Botoșani. Echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani a fost solicitat să intervină la locul producerii evenimentului, în apropierea orașului Bucecea.

„Întrucât zona în care s-a produs tragedia este greu accesibilă, la fața locului a fost trimis și un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, care s-a deplasat cu o șenilată pentru a facilita accesul echipelor de intervenție. Din păcate, medicul echipajului SMURD a constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viața”, anunță ISU Botoșani. Polițiștii cercetează cazul pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc tragedia.

FOTO: ISU Botoșani