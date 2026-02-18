ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Botoșani

Botoșani. Accident cu trei răniți între care și un bebeluș

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier soldat cu trei răniți a avut loc în după amiaza de 17 februarie în orașul Flămânzi din județul Botoșani. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 din primele informații fiind vorba de un singur autoturism care a ajuns în șanțul de pe marginea drumului. Au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

În urma impactului au rezultat trei victime, doi adulți și un bebeluș, acestea fiind transportate la spital pentru investigații medicale de specialitate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor”, anunță ISU Botoșani.

FOTO ISU Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
