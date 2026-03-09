ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Botoșani

Botoșani. Accident cu patru răniți, o persoană a rămas încarcerată

de Sofronia Gabi

Patru persoane, cu vârste cuprinse între 43 și 75 de ani, au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs pe 9 martie, pe DN 29A, în municipiul Dorohoi. Au fost implicate două vehicule iar patru persoane au fost rănite, una rămânând încarcerată.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ. Salvatorii au constatat că patru persoane au fost rănite, iar una dintre ele era încarcerată. Bărbatul a fost scos din autoturism de pompieri, cu ajutorul echipamentelor specifice, fiind ulterior preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate”, anunță ISU Botoșani.

La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Dorohoi au fost transportate și celelalte trei persoane rănite, printre care și soția bărbatului încarcerat. Toate victimele erau conștiente și cooperante. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au condus la producerea evenimentului nedorit.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
