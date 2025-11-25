SOCIALACTUALITATEBOTOȘANI

Botoșani: Accident cu 3 victime – o mașină a ieșit în decor și s-a răsturnat

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier soldat cu trei răniți a avut loc pe 25 noiembrie, pe DN 29, la ieșirea din orașul Săveni spre localitatea Ungureni din județul Botoșani. O mașină condusă de un tânăr de 19 ani a ieșit de pe carosabil, în decor, și s-a răsturnat pe marginea drumului. Accidentul a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, iar la locul indicat de apelant au intervenit pompierii militari din cadrul stației Săveni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.Botoșani: Accident cu 3 victime – o mașină a ieșit în decor și s-a răsturnat

La sosirea salvatorilor autoturismul era răsturnat pe o parte, dar nici unul din ocupanți nu era încarcerat. În afară de șofer în mașină mai era mama și fratele acestuia, un minor de 13 ani. Toți trei au fost preluați de echipajele medicale, fiind transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu. „Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic”, conform ISU Botoșani.

Botoșani: Accident cu 3 victime – o mașină a ieșit în decor și s-a răsturnat

Rămâne ca polițiștii rutieri să stabilească cu exactitate cauzele și condițiile în care a avut loc accidentul rutier.

FOTO: ISU Botoșani

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Neamț. Razie în trafic: au fost trase pe dreapta 280 de vehicule. Au fost retrase 10 certificate de înmatriculare
Articolul următor
25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Peste 4.000 de cazuri de violență domestică în Neamț în 2025

Ultima ora

ACTUALITATE

Legea pensiilor private a fost declarată parțial neconstituțională de către CCR

Curtea Constituțională a admis, în parte, marți, 25 noiembrie,...
ACTUALITATE

25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Peste 4.000 de cazuri de violență domestică în Neamț în 2025

25 noiembrie este marcată în toată lumea ca fiind...
INFRACȚIONAL

Neamț. Razie în trafic: au fost trase pe dreapta 280 de vehicule. Au fost retrase 10 certificate de înmatriculare

Timp de o săptămână, în perioada 17 – 23...
SOCIAL

FOTO. Incendiu la Piatra Șoimului – o locuință a fost distrusă

O familie din localitatea Poieni, comuna Piatra Șoimului, a...
INFRACȚIONAL

Un șofer sub influența alcoolului a avariat 4 mașini și s-a oprit în gardul Primăriei Târgu Neamț

Un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a urcat...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale