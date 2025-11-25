Botoșani: Accident cu 3 victime – o mașină a ieșit în decor și s-a răsturnat

Un eveniment rutier soldat cu trei răniți a avut loc pe 25 noiembrie, pe DN 29, la ieșirea din orașul Săveni spre localitatea Ungureni din județul Botoșani. O mașină condusă de un tânăr de 19 ani a ieșit de pe carosabil, în decor, și s-a răsturnat pe marginea drumului. Accidentul a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, iar la locul indicat de apelant au intervenit pompierii militari din cadrul stației Săveni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

La sosirea salvatorilor autoturismul era răsturnat pe o parte, dar nici unul din ocupanți nu era încarcerat. În afară de șofer în mașină mai era mama și fratele acestuia, un minor de 13 ani. Toți trei au fost preluați de echipajele medicale, fiind transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu. „Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic”, conform ISU Botoșani.

Rămâne ca polițiștii rutieri să stabilească cu exactitate cauzele și condițiile în care a avut loc accidentul rutier.

FOTO: ISU Botoșani