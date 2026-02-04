Botoșani. A doua Răscoală de la Flămânzi – localnicii refuză să achite taxele și impozitele locale

După Răscoala din 1907 care a avut loc în Flămânzi, județul Botoșani, localnicii se revoltă din nou. Aceștia au făcut frondă împotriva administrației și nu vor să achite taxele și impozitele locale. După măsurile impuse de Guvernul Bolojan taxele au crescut simțitor față de anul precedent, iar locuitorii orașului se plâng că nu au bani suficienți pentru a plăti obligațiile fiscale la primărie. Chiar dacă administrația publică locală a făcut prin toate mijloacele posibile apel la cetățeni pentru a-și achita datoriile la bugetul local, la acest moment încasările sunt mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt voci care spun fățiș că nici nu au bani, dar nu ar plăti nici dacă ar avea, ci ar lăsa această datorie pentru finalul de an, cu riscul de a pierde bonificația pentru plata integrală până la finele primului trimestru, 31 martie.

De partea cealaltă administrația publică locală susține că majorarea dărilor s-a făcut conform normelor legale în vigoare, prevederile Codului Fiscal, și nu este un moft al primăriei. În plus, viceprimarul susține că fronda cetățenilor se va răsfrânge direct asupra lor pentru că, nefiind încasări, nu sunt resurse financiare pentru plata iluminatului public, unde factura nu întârzie, dar nici pentru subvenționarea transportului public local și multe altele.

„La finalul lunii furnizorul de energie electrică trimite facturile. Dacă le achităm funcționează serviciul, dacă nu le achităm, furnizorul nu discută. Și aici vorbim inclusiv de iluminat public dar și alte instituții. La finalul lunii vine factura de la transportul public. Acolo avem multe subvenții date pentru elevi și pensionari. Dar operatorul trebuie plătit. La fel, astăzi operatorul venea cu facturi. Le achităm, supraviețuim, dacă nu le achităm este o altă discuție. Avem copiii la centrul de zi, sunt cheltuieli acolo cu masă caldă, căldură. Nu mai spun de drumuri. Perioada cu gheață ne-a zăpăcit efectiv. Adică multe cheltuieli, fiindcă am avut și două combateri de gheață pe zi. Oamenii vor să circule civilizat. Avem undeva la 50 de kilometri de asfalt, dar și asfaltul trebuie întreținut, plus încă 50 de kilometri de drumuri pietruit. De unde să luăm bani? Asta-i întrebarea”, spune Ioan Guraliuc, viceprimarul orașului Flămânzi.

Acțiunea locuitorilor din Flămânzi nu este una singulară și de la începutul anului revolte similare au avut loc și în alte localități din Regiunea Nord-Est (amănunte aici https://zch.ro/suceava-locuitorii-orasului-salcea-au-protestat-impotriva-majorarii-taxelor-locale/ și aici https://zch.ro/o-noua-forma-de-protest-la-majorarea-taxelor-si-impozitelor/ ).