Botoșani. 4.000 de țigarete confiscate de polițiști în urma unui control în trafic

de Popa Denisa

Un control de rutină în trafic s-a lăsat cu o descoperire importantă, în zorii zilei de 26 martie, în localitatea Flămânzi, județul Botoșani, unde polițiștii au oprit o autoutilitară. La verificarea autovehiculului, polițiștii din Flămânzi au avut surpriza să găsească nu mai puțin de 20 de baxuri de țigări netimbrate.

“La data de 26 martie 2026, în jurul orei 04:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit pentru control, în localitatea Flămânzi, o autoutilitară condusă de către un bărbat, de 54 de ani, din municipiul Botoșani.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a constatat faptul că acesta transporta cantitatea de 4.000 de țigarete netimbrate, susceptibile a proveni din contrabandă.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 20.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, fiind dispusă măsura confiscării autoutilitarei.

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea dispunerii măsurilor legale”, a declarat inspector principal Delia Neniscu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Angela Croitoru

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
