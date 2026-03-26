Botoșani. 4.000 de țigarete confiscate de polițiști în urma unui control în trafic

Un control de rutină în trafic s-a lăsat cu o descoperire importantă, în zorii zilei de 26 martie, în localitatea Flămânzi, județul Botoșani, unde polițiștii au oprit o autoutilitară. La verificarea autovehiculului, polițiștii din Flămânzi au avut surpriza să găsească nu mai puțin de 20 de baxuri de țigări netimbrate.

“La data de 26 martie 2026, în jurul orei 04:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit pentru control, în localitatea Flămânzi, o autoutilitară condusă de către un bărbat, de 54 de ani, din municipiul Botoșani.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a constatat faptul că acesta transporta cantitatea de 4.000 de țigarete netimbrate, susceptibile a proveni din contrabandă.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 20.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, fiind dispusă măsura confiscării autoutilitarei.

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea dispunerii măsurilor legale”, a declarat inspector principal Delia Neniscu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Angela Croitoru