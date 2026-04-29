Botoșani / 4.000 de lei amendă pentru o “urgență” bahică. Șase botoșăneni amendați cu 11.000 de lei pentru apeluri false la 112 în numai o zi!

de Croitoru Angela

Un bărbat din județul Botoșani, care se afla sub influența alcoolului, s-a  certat cu un prieten de pahar și a început să ceară ajutorul forțelor de intervenție, prin apel la Numărul Unic de Urgență 112, pentru ca musafirul devenit incomod să fie trimis acasă.

În ciuda avertismentelor primite și a faptului că i s-a atras atenția că problema lui nu era una reală și nicidecum o urgență, bărbatul nu s-a liniștit. A continuat să sune, până ce oamenii legi s-au deplasat la el acasă. Însă, nu pentru a-i da prietenul afară, ci pentru a-l amenda cu 4.000 de lei pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență.

Cazul nu a fost unul singular, polițiștii au sancționat șase persoane, marți, 28 aprilie 2026, pentru apeluri false la 112. Valoarea totală a amenzilor acordate, în numai 24 de ore, a fost de 11.000 de lei, potrivit informațiilor furnizate de Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani. O medie de 1.800 de lei/apelant.

"În acest context, reamintim faptul că apelarea prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 trebuie efectuată numai în cazuri de urgență, care necesită intervenția promptă a structurilor specializate pentru soluționarea acelui eveniment", a conchis sursa citată.

https://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
