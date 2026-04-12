Botoșani. 22 de permise de conducere reținute și amenzi de 200.000 lei

22 de conducători auto au pierdut permisul de conducere iar polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale care depășesc 200.000 de lei. Măsurile au fost aplicate de oamenii legii din cadrul IPJ Botoșani în ultimele 24 de ore când s-a intervenit și la peste 40 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.

„Poliţiştii au acţionat, pe raza întregului județ, pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice, fiind organizate 3 acţiuni punctuale în zone de interes operativ, atât pentru prevenirea infracțiunilor stradale cat si pentru siguranța rutieră. În urma activităţilor desfășurate pe raza întregului județ, au fost aplicate 130 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 200.000 de lei”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.

Au avut loc activităţi pentru prevenirea accidentelor de circulaţie și creșterea gradului de siguranță rutieră. „S-a luat măsura scoaterii din trafic pentru 22 de conducători auto care reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți, fiindu-le suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, conform legii”, mai arată sursa citată. De asemenea, au fost oprite din circulația pe drumurile publice 12 autovehiculele care nu prezentau siguranță, fiindu-le retrase certificatele de înmatriculare până la remedierea deficiențelor.