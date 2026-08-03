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Botoșani. 15 tone de furaje au ars din neglijență – proprietarul gospodăriei a suferit arsuri

de Sofronia Gabi

O cantitate foarte mare de furaje care ar fi trebuit să asigure hrana animalelor peste iarnă a ars ca o torță într-o gospodărie din localitatea Coțușca, județul Botoșani. S-a întâmplat pe 2 august, iar din primele cercetări totul a fost cauzat de încălzire și autoaprinderea furajelor care au fost depozitate înainte de a se usca complet. Alarma a fost dată chiar de proprietar, care a observat că iese fum din mijlocul depozitului de furaje.

La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca și Stației Săveni, cu două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj SMURD, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Coțușca, cu un buldoexcavator. Aceștia au constatat că ardea depozitul de furaje și au acționat rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă la construcțiile din gospodărie.Botoșani. 15 tone de furaje au ars din neglijență – proprietarul gospodăriei a suferit arsuri

Intervenția a durat mai bine de trei ore. Au fost salvate două case, mai multe anexe și alte două depozite de furaje. Proprietarul a suferit arsuri ușoare la mâini, a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul SMURD, dar a refuzat transportul la spital”, anunță ISU Botoșani.

FOTO ISU Botoșani

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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