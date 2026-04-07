Botoșani. 14 descinderi la suspecți de braconaj. Doi bărbați au fost reținuți

O acțiune amplă a polițiștilor a avut loc la începutul acestei săptămâni, vizând mai multe persoane suspectate de braconaj. 14 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare, iar două persoane au fost reținute, în urma descinderilor desfășurate pe data de 6 aprilie de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi.

Perchezițiile au avut loc în localitățile Darabani, Mileanca, Havârna, Vorniceni, Roma și Drăgușeni, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi implicate în activități ilegale de vânătoare.

Potrivit IPJ Botoșani: ”În cadrul perchezițiilor efectuate, la locațiile vizate, au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri care interesează cauza, printre care : 8 terminale mobile, 15 kg carne posibil rezultată din acțiunea de braconaj, 440 țigarete marca Ritm de proveniență extracomunitară, 3 lanterne de dimensiuni mari cu inscripția „Foton” și suma de aproximativ 2.700 de lei”.

Totodată, polițiștii au identificat 12 câini din rasa ogar, despre care există suspiciuni că ar fi fost folosiți la vânătoare ilegală.

În cadrul aceleiași acțiuni, a fost indisponibilizat și un autoturism despre care anchetatorii cred că a fost utilizat la comiterea faptelor.

Două persoane au fost conduse la sediul poliției în baza unor mandate de aducere, iar ulterior au fost reținute pentru 24 de ore.

Cercetările continuă într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de braconaj, dar și deținerea, utilizarea sau comercializarea uneltelor de pescuit interzise, de tip monofilament.

La acțiune au participat și jandarmii botoșăneni, care au oferit sprijin pentru desfășurarea intervenției.

Foto-video: IPJ Botoșani