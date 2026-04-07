Botoșani. 14 descinderi la suspecți de braconaj. Doi bărbați au fost reținuți

de Popa Denisa

O acțiune amplă a polițiștilor a avut loc la începutul acestei săptămâni, vizând mai multe persoane suspectate de braconaj. 14 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare, iar două persoane au fost reținute, în urma descinderilor desfășurate pe data de 6 aprilie de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi.

Perchezițiile au avut loc în localitățile Darabani, Mileanca, Havârna, Vorniceni, Roma și Drăgușeni, la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi implicate în activități ilegale de vânătoare.

Potrivit IPJ Botoșani: ”În cadrul perchezițiilor efectuate, la locațiile vizate, au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri care interesează cauza, printre care : 8 terminale mobile, 15 kg carne posibil rezultată din acțiunea de braconaj, 440 țigarete marca Ritm de proveniență extracomunitară, 3 lanterne de dimensiuni mari cu inscripția „Foton” și suma de aproximativ 2.700 de lei”.

Totodată, polițiștii au identificat 12 câini din rasa ogar, despre care există suspiciuni că ar fi fost folosiți la vânătoare ilegală.
În cadrul aceleiași acțiuni, a fost indisponibilizat și un autoturism despre care anchetatorii cred că a fost utilizat la comiterea faptelor.

Două persoane au fost conduse la sediul poliției în baza unor mandate de aducere, iar ulterior au fost reținute pentru 24 de ore.
Cercetările continuă într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de braconaj, dar și deținerea, utilizarea sau comercializarea uneltelor de pescuit interzise, de tip monofilament.

La acțiune au participat și jandarmii botoșăneni, care au oferit sprijin pentru desfășurarea intervenției.

Botoșani. 14 descinderi la suspecți de braconaj. Doi bărbați au fost reținuți Botoșani. 14 descinderi la suspecți de braconaj. Doi bărbați au fost reținuți Botoșani. 14 descinderi la suspecți de braconaj. Doi bărbați au fost reținuți Botoșani. 14 descinderi la suspecți de braconaj. Doi bărbați au fost reținuți

Foto-video: IPJ Botoșani

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Categorii

ACTUALITATE

Risc de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale – mai multe instituții au lansat un ghid de protecție

Perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale intensifică riscurile de fraude online...
ACTUALITATE

Mandate europene de arestare, puse în aplicare în Neamț. Doi bărbați reținuți pentru fapte comise în Italia

Doi bărbați din Tămășeni, condamnați în Italia pentru mai...
Economic Neamț

Fiscul anunță lucrări de mentenanță la sistemele informatice

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță lucrări la sistemele...
ACTUALITATE

Vreme deosebit de rece, precipitații mixte și ninsori la munte

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o nouă...
INFRACȚIONAL

Iași. Flagrant cu heroină în Gara Internațională Nicolina

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut...
