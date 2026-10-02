Botoșănean condamnat la închisoare, prins în Spania

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Botoșani, condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru că a condus fără permis, a fost identificat și arestat în Spania.

Bărbatul trebuia să execute pedeapsa stabilită de Judecătoria Roman, însă s-a sustras executării acesteia. În urma demersurilor făcute de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, acesta a fost dat în urmărire națională și internațională.

În aprilie 2026, pe numele bărbatului a fost emis un mandat european de arestare.

Potrivit IPJ Botoșani: „În urma activităților desfășurate și a schimbului de informații prin canalele de cooperare polițienească internațională, autoritățile spaniole au identificat și arestat persoana urmărită pe teritoriul Spaniei. În prezent, sunt derulate procedurile specifice pentru stabilirea măsurilor care urmează să fie dispuse față de persoana în cauză, inclusiv în ceea ce privește eventuala predare a acesteia către autoritățile române”.