Primarii și președinții Consiliilor Județean au primit o nouă gură de oxigen din partea coaliției de guvernare. Partidele nu au ajuns la un acord după ce premierul Ilie Bolojan a pus pe masă datele reale care demostrau că cifra propusă inițial, de 25% din posturi nu înseamnă nimic pentru bugetul statului, deoarece în majoritatea covârșitoare a cazurilor este vorba despre posturi ”pe hârtie”, neocupate. Tâierea lor nu înseamnă cheltuieli mai mici la buget, de aceea a venit cu o altă variantă, care vorbește despre tăieri de 45%, ceea ce ar însemna aproximativ 70.000 de posturi, dintre care 30.000 ar însemna concedieri.

Decidenții din coaliția aflată la guvernare au discutat duminică, 31 august, timp de mai bine de 4 ore, însă singurul rezultat palpabil a fost amânarea cu două săptămâni a reformei în administrația publică locală. Asta, în condițiile în acre Ilie Bolojan a transmis că în cazul în care nu vor fi atinse aceste cifre, el este dispus să demisioneze, ceea ce ar însemna căderea Guvernului.

PSD și UDMR au fost cei care nu au susținut varianta nouă a lui Bolojan și au cerut această amânare, pentru a analiza datele și a face noi oferte.

După ore întregi de discuții în contradictoriu, liderii de la guvernare au ajuns la concluzia că nu se pot înțelege, așa încât ședința de guvern de ieri pe această temă a fost amânată și ea.

Luni, 1 septembrie, va avea loc o ședință de Guvern la ora 16:00, în care să se dea ultimul vot pe pachetul II, după amendamentele pe care le vor primi de la Parlament, iar la ora 19:00 va începe o ședință-maraton la Palatul Parlamentului pentru cele cinci angajări de răspundere pe care le va face Guvernul, una după alta.

Angela Croitoru